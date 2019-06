Irã ainda não descumpriu limite de enriquecimento de urânio, dizem diplomatas

27/06/2019 | 08:42



O Irã ainda não excedeu os limites para enriquecimento de urânio estipulados no acordo nuclear de 2015, disseram diplomatas na manhã de hoje, dando a países europeus mais tempo para tentar evitar o colapso absoluto do pacto.

Na semana passada, o governo iraniano alertou que ultrapassaria seu limite para estocagem de até 300 quilos de urânio enriquecido até esta quinta-feira e que tomaria outras medidas nos próximos dias para desconsiderar outros compromissos do acordo.

No entanto, dois diplomatas europeus com conhecimento do programa nuclear do Irã disseram que Teerã está próximo do limite, mas ainda não o infringiu. Segundo eles, ainda deve demorar vários dias para que o limite seja ultrapassado. Fonte: Dow Jones Newswires.