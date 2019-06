5 razões para acionar o seguro viagem durante as férias

Redação



27/06/2019 | 08:18

O seguro viagem é um item essencial para qualquer pessoa que pretende aproveitar alguns dias de férias ou até mesmo ir para algum lugar a trabalho. Isso porque suas coberturas podem ser usadas em diversas ocasiões. A APRIL Brasil Seguro Viagem listou algumas razões pelas quais alguém pode acionar o seguro quando estiver de férias, caso aconteça algum imprevisto.

Quando acionar o seguro viagem

Atraso ou cancelamento de voo

Um planejamento de viagem pode ser extremamente afetado por um simples atraso ou cancelamento de voo. Nestes casos, o viajante não precisa sofrer prejuízos, já que a maioria dos seguros realiza o reembolso das despesas geradas, como alimentação no aeroporto ou até mesmo uma noite extra de hospedagem.

Extravio de bagagem

Outra situação relativamente comum é o atraso ou o extravio da bagagem. Muitas vezes, o passageiro chega ao destino e espera em vão na esteira por uma mala que não chega. Quando isso acontece, a companhia aérea precisa ser avisada para procurar pela peça, trazê-la ao destino e só então retorná-la ao dono.

Durante esse tempo, o viajante pode precisar de itens básicos, como roupas e artigos de higiene. Essas compras serão reembolsadas pelo seguro. Além disso, caso a mala não seja encontrada, o passageiro recebe uma indenização.

Interrupção de viagem

Às vezes, uma situação pode levar o viajante a precisar voltar para casa, como a mudança da data de uma prova de concurso público ou a morte de algum familiar.

Nestes casos, quem tem um seguro viagem não precisa se desesperar, pois há uma cobertura que reembolsa perdas irrecuperáveis, como reservas de hotel pagas antecipadamente ou bilhetes aéreos.

Problema de saúde ou emergência médica

Esta é a cobertura mais importante do seguro viagem. Caso o turista fique doente, seja com uma gripe ou algo mais grave, como uma apendicite, o seguro irá garantir que ele seja atendido para que possa seguir com a viagem. O mesmo vale para acidentes e outras emergências.

É importante estar atento, já que algumas seguradoras não garantem atendimento em alguns casos, como acidentes decorrentes de práticas de esportes.

Despesas farmacêuticas

Caso o viajante tenha algum problema de saúde e receba atendimento médico, ele poderá até mesmo ser reembolsado pelos remédios receitados.

Neste caso, é preciso alinhar com a seguradora escolhida, já que ela pode exigir a receita e a nota fiscal dos medicamentos comprados, que devem ser enviados após o retorno do segurado para casa.

