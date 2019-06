Da Redação, com assessoria



27/06/2019 | 08:18

Recentemente, a HBO divulgou as atrações que chegam ao seu catálogo em julho de 2019. Entre os destaques estão o filme “A Freira” e a nova temporada da série “Divorce”. A seguir, você confere a lista completa de lançamentos. É importante ressaltar que todas as estreias estarão disponíveis também na HBO GO, o serviço de streaming da marca.

















< >