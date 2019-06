Câmara cancela reunião da comissão da Previdência marcada para esta quinta

27/06/2019 | 01:56



A Câmara dos Deputados cancelou a reunião da Comissão Especial da reforma da Previdência que estava agendada para as 9h desta quinta-feira, 27. A sessão havia sido marcada para a leitura do relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), mas não há consenso entre os líderes sobre o conteúdo do parecer.

Durante a quarta-feira, deputados de partidos de centro trabalharam para que a sessão da comissão fosse adiada. O argumento usado por eles é que ainda há pontos a serem ajustados na matéria.

O debate da Comissão Especial foi encerrado na quarta. A leitura do voto poderia ter acontecido na sequência, mas foi adiada para esta quinta, à espera de um acordo sobre a inclusão dos Estados e municípios ou não na reforma.

Apesar do cancelamento, integrantes da Comissão Especial e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ainda negociam a possibilidade de se convocar uma nova sessão para que o relatório seja lido mais tarde, ainda nesta quinta. Dessa forma, o texto só deverá ser votado na próxima semana.