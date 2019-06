Márcio Chaves chama atenção em Mauá

Raphael Rocha



O governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), já começou a identificar a possibilidade de baixa no primeiro escalão. Desta vez, porém, por motivo mais animador. Márcio Chaves Pires (PSD), secretário de Saúde, tem seu nome especulado para ser candidato à Prefeitura de Mauá. Chaves foi vice-prefeito da cidade entre 1997 e 2004 e, em 2016, concorreu à administração. Em Mauá, o clima é de profunda instabilidade política desde as prisões do ex-prefeito Atila Jacomussi (PSB), cassado pela Câmara neste ano. A avaliação junto à classe política mauaense é a de que Chaves faz boa gestão à frente da pasta de Saúde da cidade vizinha, em especial ao colocar em prática o QualiSaúde. Assim, poderia tentar dar jeito em uma Prefeitura assolada por crises econômica e política.

Cem dias

Deputados estaduais com reduto no Grande ABC celebraram os 100 dias de mandato, iniciado em março. Muitos destacaram requerimentos e projetos de lei apresentados na Assembleia Legislativa durante o período. O grupo é formado por Carla Morando (PSDB), Luiz Fernando Teixeira (PT), Teonilio Barba (PT) e Coronel Nishikawa (PSL), todos de São Bernardo; por Thiago Auricchio (PL), de São Caetano; e Márcio da Farmácia (Podemos), de Diadema. Desses, os petistas fazem oposição ao governador João Doria. Carla é líder do PSDB na casa. Márcio e Thiago estão alinhados ao governo. Nishikawa está como independente.

Frente do Gás Natural

A Assembleia Legislativa lança hoje, a partir das 10h, a Frente Parlamentar em Apoio à Exploração do Gás Natural no Estado de São Paulo. O bloco foi sugestão da deputada estadual Carla Morando (PSDB), de São Bernardo, líder do tucanato na casa. A ideia é debater medidas para o setor.

Pleito

Ainda na Assembleia Legislativa, a vereadora Suely Nogueira (MDB), de São Caetano, esteve ontem no gabinete do deputado estadual Thiago Auricchio (PL). A emedebista pediu auxílio do parlamentar para criação de pista de skate e campo de futebol, além de implantação de creche do idoso e academia da terceira idade.

Explicações

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo, pediu explicações sobre a prisão do segundo sargento Manoel Silva Rodrigues, da Aeronáutica, que carregava 39 quilos de cocaína em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que estava na comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PSL). “Os brasileiros têm o direito de saber como 39 quilos de cocaína foram parar no avião que dava apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Qual a origem da droga? Para onde ia? O episódio envergonha o Brasil perante todo o mundo e precisa ser explicado.”

Trem expresso

Os prefeitos de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), estiveram em comitiva que fez viagem de trem até Santos. A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) estuda reativar o expresso turístico para a Baixada Santista, descendo a Vila de Paranapiacaba. O vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) e o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, também estiveram na viagem.