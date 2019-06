Marcelo Vilar chega hoje para assinar contrato com o Azulão

Anderson Fattori

Marcelo Vilar foi o escolhido pelo São Caetano para substituir Luiz Gabardo no comando da equipe na Copa Paulista. O treinador fazia ótimo trabalho no Ferroviário-CE e deixou o clube com a melhor campanha da Série C do Campeonato Brasileiro, com seis vitórias em nove partidas. A assinatura do contrato deve acontecer hoje e só depois o Azulão vai oficializar a chegada do técnico, que terça-feira anunciou sua saída da equipe cearense.



O Diário falou ontem com Vilar, que evitou confirmar formalmente o acerto porque o contrato ainda não está assinado. Mas uma fonte de dentro do próprio São Caetano confirmou que ele foi o escolhido.



Vilar é considerado ídolo no Ferroviário. Nesta segunda passagem pelo clube foram 46 jogos, com 23 vitórias, nove empates e 14 derrotas, retrospecto que lhe garantiu o título da Série D de 2018 e, consequentemente, o acesso para a Série C desta temporada, na qual ele deixou a equipe cearense em boas condições de conquistar uma das quatro vagas do Grupo A na segunda fase.



A escolha por Marcelo Vilar, 58 anos, indica mudança de perfil da diretoria do São Caetano, que antes havia apostado em Luiz Gabardo, técnico de bom desempenho enquanto trabalhou com as categorias de base do Grêmio e que teve no Azulão sua primeira oportunidade no profissional.



O treinador soma trabalhos em pelo menos 20 clubes brasileiros, mas nunca conseguiu bons resultados em São Paulo. Ele chegou a treinar o Palmeiras, em 2006, mas obteve apenas duas vitórias em 12 jogos, sendo substituído por Jair Picerni. Na sequência, assumiu o Grêmio Barueri, na reta final da Série C nacional, e ratificou o acesso para a Série B, mas, após três derrotas seguidas nos três primeiros jogos do Paulistão de 2017, foi demitido.



Este será o terceiro treinador do São Caetano na temporada 2019. Antes dele, Pintado conduziu o time no Campeonato Paulista e não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série A-2. Ele foi substituído por Luiz Gabardo, que venceu apenas uma partida em nove jogos, foi eliminado logo na primeira fase da Série D e acabou demitido após estrear com empate por 0 a 0 com o sub-23 da Ponte Preta, na Copa Paulista.



Procurado pelo Diário, o presidente do São Caetano, Nairo Ferreira de Souza, disse, por meio da assessoria de imprensa, que só irá se pronunciar após a oficialização do contrato com o novo treinador. Antes, o dirigente havia dito que Luiz Gabardo estava prestigiado no clube pelo trabalho que vinha realizando e que a escolha por ele era uma aposta para fugir dos nomes que tradicionalmente trabalham no mercado paulista.