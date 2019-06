Arthur festeja retorno à arena e mira primeiro gol pela seleção brasileira

26/06/2019 | 20:45



O volante Arthur, da seleção brasileira, vive um momento especial da carreira nesta semana, em Porto Alegre, enquanto se prepara para enfrentar o Paraguai, pelas quartas de final da Copa América. O jogador revelado pelo Grêmio e atualmente no Barcelona, da Espanha, retorna nesta quinta-feira a atuar pelo estádio do clube um ano após se despedir e sonha em marcar pela primeira vez com a camisa do Brasil.

Arthur foi campeão da Copa Libertadores pelo clube gaúcho em 2017 e no meio do ano passado se transferiu ao Barcelona, onde acaba de realizar a sua primeira temporada e comemorar o título do Campeonato Espanhol. O volante matou a saudade do ex-clube nos últimos dias ao treinar no CT do Grêmio, encontrar funcionários da equipe e ainda voltar à Arena do Grêmio, local da partida desta quinta-feira.

"Estou mais maduro. Como a gente diz no futebol, mais calejado. O jogador de futebol tem de procurar evolução, e é o que venho fazendo. Essa bagagem de jogos extras, de campeonato novo, de Liga dos Campeões e de Copa América, faz diferença. O Arthur de hoje é mais experiente", disse o jogador, que está confirmado como titular da seleção brasileira para a partida.

O volante se destaca desde os tempos de Grêmio pela qualidade em apoiar o ataque, característica valorizada pelo técnico Tite e responsável por levá-lo ao posto de titular. A expectativa de Arthur agora é de conseguir marcar o primeiro gol pela seleção brasileira, ocasião sonhada por ele para ser concretizada, quem sabe, justamente no estádio onde atuou por tantas vezes na carreira.

"Seria perfeito marcar um gol aqui. Não é minha principal função (fazer gol), mas tenho me cobrado por isso. O Tite sempre nos cobra para chutar mais, fazer o goleiro trabalhar ao menos para dar um susto. Se isso acontecer aqui na arena seria inesquecível", comentou o volante. A partida entre Brasil e Paraguai será nesta quinta-feira e terá início às 21h30.