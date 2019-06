Ex-líderes do ranking, Halep e Kerber vencem e duelam nas quartas em Eastbourne

26/06/2019 | 20:37



As quartas de final do Torneio de Eastbourne, disputado em quadras de grama na Inglaterra e que serve de preparação para Wimbledon, terão um duelo entre duas tenistas que já foram número 1 do mundo. Nesta quarta-feira, a romena Simona Halep e a alemã Angelique Kerber passaram pelas oitavas e farão agora o 11.º duelo entre elas no circuito profissional - a primeira lidera por 6 a 4.

Para se classificar, Halep teve que suar bastante contra a eslovena Polona Hercog. A romena de 27 anos e atual número 7 do mundo ganhou apertado por 2 sets a 1 - com parciais de 6/1, 4/6 e 6/3, após 1 hora e 48 minutos. Com mais facilidade, Kerber, quinta do ranking da WTA, precisou de 1 hora e 17 minutos para vencer a sueca Rebecca Peterson por 7/6 (7/4) e 6/0.

Outra ex-número 1 do mundo também avançou às quartas de final. Campeã em Eastbourne em 2017 e atual terceira colocada no ranking, a checa Karolina Pliskova eliminou facilmente a belga Elise Mertens por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Sua próxima rival será a russa Ekaterina Alexandrova, que vencia a letã Jelena Ostapenko por 6/3 e 2/1 antes de a rival abandonar por lesão no quadril.

WOZNIACKI CAI - Finalistas em Eastbourne no ano passado, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a bielo-russa Aryna Sabalenka se enfrentaram nesta quarta-feira pelas oitavas de final. Desta vez a história foi diferente e a tenista da Bielo-Rússia venceu de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/4 e 7/6 (7/5), após 2 horas e 22 minutos.

A próxima adversária de Sabalenka será a holandesa Kiki Bertens, número 4 do mundo, que marcou um duplo 6/3 contra a alemã Anna-Lena Friedsam.

A surpresa da rodada foi a eliminação de Johanna Konta. Semifinalista de Roland Garros e 19.ª do ranking, a britânica perdeu para a tunisiana Ons Jabeur, 62.ª do mundo, por 6/3 e 6/2. Nas quartas de final, vai jogar contra a francesa Alizé Cornet, que fez um duplo 6/2 na chinesa Shuai Zhang.