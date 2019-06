26/06/2019 | 20:20



O Senado aprovou o texto de um projeto que criminaliza o abuso de autoridade praticado por juízes e procuradores, mas ainda votará separadamente um pedido que retira do texto os trechos que punem a atuação de membros da magistratura e do Ministério Público.

No mesmo dia, a proposta passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O texto básico - que também inclui a criminalização do caixa dois - foi aprovado no plenário por 48 votos contra 24. Na sequência, os senadores vão votar simbolicamente os itens referentes ao abuso de autoridade.