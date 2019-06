Morre Beth Chapman, estrela do reality 'Dog, O Caçador de Recompensas'

26/06/2019 | 20:00



Beth Chapman, que com seu marido Duane "Dog" Chapman estrelou o popular reality show Dog, o Caçador de Recompensas (Dog the Bounty Hunter), morreu quarta-feira, 26, aos 51 anos, em um hospital de Honolulu. O anúncio da morte foi feito por Duane.

Beth lutava contra um câncer na garganta desde 2017. Naquele ano, o tumor foi removido. Porém, voltou no ano passado.

No programa do casal, Dog e Beth caçavam criminosos no Havaí e os levavam para justiça. O reality começou em 2004 e foi exibido até 2012, tendo um total de 246 episódios.

O casal ainda trabalhou em Dog and Beth: On the Hunt, caçando fugitivos pelo país, entre 2013 e 2015. Depois, com o diagnóstico de câncer em 2017, estrelaram Dog & Beth: Fight of Their Lives, em 2017.

O casal estava planejando um novo programa. Porém, o projeto foi interrompido com o agravamento da doença.

Beth Chapman foi colocada em coma induzido no fim de semana, depois de ser levada para a UTI do Queen's Medical Center, no Havaí.

Ela foi originalmente diagnosticada com câncer de garganta no estágio 2, em setembro de 2017. ?Dois meses depois, a estrela de Dog the Bounty Hunter anunciou que estava curada, mas em novembro de 2018 o câncer havia retornado e ela foi levada ao hospital para retirar um bloqueio na garganta que obstruía suas vias aéreas. Na sequência, foi diagnosticada com câncer de pulmão no estágio quatro.

"É 5h32 no Havaí, essa é a hora que ela iria escalar a montanha de Koko. Só que hoje, ela subiu as escadas para o céu. Todos nós amamos você, Beth. Nos vemos do outro lado", escreveu o apresentador no Twitter.

Nascida em Denver, Colorado, Beth Chapman foi a mulher mais jovem a receber uma licença de fiança em seu estado natal, um registro que mais tarde foi quebrado por sua filha, Baby Lyssa. Beth se dedicou ao negócio de fiança por mais de 30 anos.

Mas foi a história de amor dos Chapmans, tanto quanto suas aventuras caçando fugitivos, que encantou os espectadores. Beth conheceu Dog quando tinha 19 anos e ele 35. Eles se casaram em 2006.

Beth tinha 4 filhos - Dominic, Cecily, Bonnie Jo e Garry, os últimos 2 ela teve com Dog. Beth também deixa 14 netos.