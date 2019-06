Mãe de Ludmilla está namorando o segurança de sua filha

26/06/2019 | 19:10



Silvana Oliveira - mamãe de Ludmilla - completou 45 anos de idade na última terça-feira, dia 25, e parece que a data foi muito bem comemorada! Além de todas as mensagens para lá de emocionantes que ela recebeu, Silvana aproveitou para compartilhar em seu Stories que festejou a chegada de mais um ano de vida muito bem acompanhada de seu namorado Renato Araújo - que é segurança de Lud!

Nos registros, ela não só mostrou as flores que ganhou de seu amado, como também os dois curtindo muito o som do grupo de pagode Revelação em uma festa! Mas quem pensa que acabou, se enganou! Mostrando mais uma vez que é uma mãe supercoruja, ela também se esbaldou com a música Onda Diferente, parceria de Anitta com Ludmilla e Snoop Dogg.

Apesar de Silvana só ter se pronunciado sobre a relação na noite da última terça-feira, há algum tempo os burburinhos de que a vida amorosa dela está a todo o vapor vem pipocando nas redes!

É, parece que para Silvana e Lud 2019 está sendo o ano do amor!