Do Dgabc.com.br



26/06/2019 | 19:06



Está complicado o trânsito para quem precisa pegar a Anchieta neste momento. A via apresenta lentidão, sentido litoral, do km 15 ao km 16 e do km 63 ao km 65, e no sentido Capital, do km 20 ao km 17, todas por excesso de veículos.



A Cônego Domênico Rangoni também tem tráfego lento, no sentido São Paulo, do km 267 ao km 268, devido engavetamento no km 268.



Operação Comboio permanece em vigor no Anchieta, desde a praça de pedágio do km 31.



Além disso, a Interligação Planalto está bloqueada, sentido São Paulo, devido formação de neblina. O tempo está encoberto no topo de serra e a visibilidade é parcial.