26/06/2019 | 18:58



A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou nesta quarta-feira, 26, que a interrupção da negociação de um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul "não contribui de forma nenhuma para que se desmate um hectare a menos no Brasil".

"Vejo com grande preocupação a questão da atuação do novo presidente brasileiro (em relação ao desmatamento)", admitiu, por outro lado, a democrata-cristã. "Usarei a oportunidade no G20, contanto ela se apresente, de falar em palavras claras, porque acho dramático o que acontece atualmente no Brasil", destacou em sessão do Parlamento alemão.