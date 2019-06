Ponte Preta rescinde com o zagueiro Nathan, que negocia com o Atlético-GO

26/06/2019 | 18:25



A Ponte Preta continua se desfazendo de jogadores que não estão nos planos do técnico Jorginho para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quarta-feira, a diretoria anunciou a rescisão amigável com o polivalente Nathan. Emprestado pelo Atlético-MG, o jogador é zagueiro de origem, mas na maioria das vezes atuou como volante. Aos 22 anos, não atua desde o dia 2 de maio, no empate contra o Criciúma por 1 a 1, pela segunda rodada da segunda divisão nacional.

"A Macaca agradece a Nathan pelos bons serviços prestados e deseja ao atleta boa sorte em seus futuros desafios", anunciou a Ponte Preta através de um comunicado oficial nesta quarta-feira. O vínculo entre as partes iria até dezembro deste ano.

O destino de Nathan deve ser outro clube que disputa a Série B. As conversas com o Atlético Goianiense estão bem adiantadas e a expectativa é que o martelo seja batido ainda essa semana.

Nos próximos dias, mais jogadores devem ser desligados pela diretoria pontepretana como o lateral-esquerdo Giovanni, o meia Tiago Real e o atacante uruguaio Facundo Batista.

Conforme prometido pelo presidente José Armando Abdalla na reapresentação do elenco, os direitos de imagem que estavam atrasados foram quitados. Agora a diretoria corre para pagar os valores previstos em carteira até o final deste mês.

Na quarta colocação com 15 pontos, a Ponte Preta volta a campo contra o Oeste, no dia 12 de julho, uma sexta-feira, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela nona rodada.