Detector de mentiras diz que O.J. Simpson mentiu sobre não ter interesse em Kris Jenner

26/06/2019 | 18:10



O ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson recentemente aderiu ao Twitter e já começou jogando várias bombas na rede social! Ele aproveitou para falar sobre os rumores de que teria tido um caso com Kris Jenner, matriarca da família Kardashian, e que o fruto desse suposto affair seria Khloé Kardashian.

Para quem não lembra, O.J. era grande amigo do pai das Kardashians, Robert - que inclusive fez parte de seu time de defesa depois que o ex-jogador foi acusado de matar sua ex-esposa, Nicole Brown - e da mãe, Kris, o que fez com que os rumores de que uma possível traição tenha ocorrido dentro do clã Kardashian. O.J., no entanto, negou ser pai de Khloé em um vídeo postado em seu Twitter e ainda falou que nunca teve nenhum envolvimento com Kris. Em determinado trecho da gravação, ele disse:

- Nunca - e eu quero ressaltar isso - eu tive algum interesse em Kris, romântica ou sexualmente, e eu nunca tive nenhuma indicação de que ela tivesse qualquer interesse em mim.

No entanto, parece que o ex-jogador não estaria falando a verdade! O site Radar Online entrevistou Michael Sylvestre, um especialista em detectar mentiras por meio do volume e entonação da voz e ele revelou que, apesar da negativa de O.J., existe a possibilidade de que ele e Kris tenham tido um affair - ou que, pelo menos, o ex-jogador tenha tido algum interesse na empresária.

- O.J. absolutamente tinha interesse em Kris. Só porque ele pontuou que Robert era um grande amigo não quer dizer que o relacionamento não poderia ter acontecido nesse meio tempo. Ele definitivamente tinha interesses românticos e sexuais. Ele mudou o volume de sua voz nos momentos em que escondeu a verdade.

Eita! Será?