Falabella fará palestra em Diadema

Miriam Gimenes



27/06/2019 | 07:46



O ator e produtor Miguel Falabella é conhecido por suas grandes atuações dentro e fora das telas de televisão. Atuou em produções como da A Viagem (1994), o humorístico Sai de Baixo e agora participa, na TV Globo, no seriado Cine Holiúdy, apresentado semanalmente, além de ser jurado do Show dos Famosos, do Domingão do Faustão.

Mas Falabella também é bom de diálogo. Prova disso é a sua palestra Viver e Sonhar em Voz Alta, que ele promoverá dia 17 de julho, às 19h30, no Colégio Adventista, em Diadema. O evento é promovido pela ACE (Associação Comercial e Empresarial) Diadema, em comemoração ao Dia do Comerciante.

No encontro, ele usará de experiência artística de mais de 30 anos como pano de fundo para destacar questões que vão desde as relações interpessoais até a postura do ser humano no que tange trabalho, posição, carreira, vida, fé e arte.

“Para nós é uma grande honra receber uma celebridade como Miguel Falabella, que tão bem sabe gerenciar sua carreira, reinventando-se e inovando-se a cada trabalho. Acredito que ele terá muito a contribuir com nossos empresários e com o público que prestigiar este encontro. Tenho certeza de que se trata de uma oportunidade única, de ouvir e ficar tão perto de uma pessoa como ele”, diz a presidente da ACE Diadema, Vera Lucia Rocha.

Falabella é considerado um dos artistas mais ativos nos palcos e exemplo de determinação, tanto que superou todas as crises do teatro com bilheterias esgotadas desde 1982. Além da atuação e produção, ele também assina a autoria de novelas e seriados.



Viver e Sonhar em Voz Alta – Palestra. No Colégio Adventista – Rua Manoel da Nóbrega, 400. Ingressos: R$ 90 para associados e R$ 110 não associados. À venda na sede da ACE Diadema (Rua das Turmalinas, 98) ou no site www.acediadema.com.br.