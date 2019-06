Orquestra Locomotiva se apresenta na Concha Acústica

Miriam Gimenes



27/06/2019



A Orquestra Locomotiva, que tem mais de uma década de atuação no Grande ABC e contribui com o desenvolvimento sociocultural de jovens moradores de Santo André e Mauá, se apresenta sábado, às 17h, na Concha Acústica de Santo André (Rua José Bonifácio).

Sob a regência do maestro Rogério Schuindt, os jovens – 250, de 7 a 17 anos – promoverão o espetáculo Luz, Câmera, Ação, que marca o encerramento das atividades deste semestre para o projeto social e faz parte da programação Junho Verde, promovida pelas secretarias de Meio Ambiente, Educação e Saúde, em parceria com o Semasa, para celebrar o mês do meio ambiente – o projeto ampliou sua atuação por meio da implantação de uma Lutheria, onde são construídos instrumentos musicais à base de PVC, com apoio da Braskem.

Para trilha, foram escolhidas canções de filmes de sucesso nacionais e internacionais. O evento é gratuito.