De volta à infância

Richard Molina/Especial para o Diário



27/06/2019 | 07:34



O público brasileiro aprendeu o be-a-bá, cresceu lendo e conhece muito bem as historinhas da turma mais famosa do País por meio das páginas dos gibis. E, a partir de hoje, finalmente, todos vão poder conferir quem são Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão em carne e osso. Eles ganharam vida nos cinemas, no aguardadíssimo Turma da Mônica – Laços, em cartaz no Grande ABC.

A história primária é simples, do tipo que poderia se ler em uma revistinha comprada na banca de jornal. Floquinho, o cachorro do Cebolinha, sumiu, e ninguém consegue encontrá-lo. No melhor estilo ‘não deixe um adulto fazer o trabalho de uma criança’, a Turma da Mônica se reúne para procurá-lo, enquanto encontra personagens conhecidos e vive aventuras pelo caminho.

A tarefa de levar esses personagens, tão queridos e amados, das páginas dos quadrinhos para a telona é quase um trabalho de Hércules. Um deslize sequer poderia colocar tudo a perder. Parte tão representativa da cultura do Brasil, a Turma da Mônica merece uma tratamento mais que digno em qualquer adaptação transmidiática. Felizmente, o diretor Daniel Rezende, fã incondicional dos gibis, conseguiu entregar uma produção perfeita em diversos sentidos.

Os méritos começam pela escolha do elenco. Selecionados entre 7.500 crianças de todo o Brasil, os atores mirins que aqui dão vida à turminha são carismáticos, fofos, engraçados e apaixonados pelo projeto e uns pelos outros. O mais velho deles, Kevin Vechiatto, combina sapequice juvenil com liderança e obstinação, tudo que o Cebolinha precisa (além, é clalo, do cacoete na fala). Giulia Benite é amável e amiga como Mônica, mas, se fecha a cara, não há ninguém que duvide que a coelhada vai doer. Laura Rauseo e Gabriel Moreira completam o quarteto como a Magali e o Cascão perfeitos, ela com a delicadeza e a fome constante, e ele com o deboche e o medo de água.

O roteiro de Thiago Dottori aproveita cada um ao seu máximo. A atuação deles é tão crível que nem se lembra que crianças atuando são um tabu na indústria audiovisual, de modo geral difíceis de se trabalhar com qualidade. Laços passa longe dessa crítica. A história leva os quatro por caminhos que não percorreram antes, com surpresas e desafios que renovam e reforçam os laços que os unem.

Igualmente bom está o elenco adulto. Fafá Rennó faz a mãe do Cebolinha, Dona Cebola, com tanta fidelidade visual que é quase inacreditável, e transborda coração. Paulo Vilhena a acompanha como Seu Cebola, e Monica Iozzi (batizada assim em homenagem aos gibis) é uma presença firme e responsável como Dona Luísa, mãe da Mônica. Ainda há a participação especial de Rodrigo Santoro como o Louco, desaparecendo no personagem brilhantemente, e Leandro Ramos, que veio direto do Choque de Cultura para fazer rir com apenas uma frase.

A trilha sonora também está de parabéns. Fabio Góes transmite nela o espírito da Turma da Mônica. E a fotografia e o design de produção recriam o universo do Bairro do Limoeiro dos gibis magicamente, como uma vila de interior familiar às primeiras gerações de leitores.

Mais que uma conquista cinematográfica e uma homenagem ao gênio Mauricio de Sousa, Turma da Mônica – Laços é um presente para um País tão desiludido com a própria sorte, um filme capaz de fazer todo mundo voltar a sonhar.