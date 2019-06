Duda Reis se derrete por Nego do Borel: Estarei sempre te dando a mão e ao seu lado

26/06/2019 | 16:10



Nego do Borel e Duda Reis demoraram um pouco para assumirem o relacionamento, visto que nos últimos tempos o cantor acabou se envolvendo em diversas polêmicas e preferiu ficar mais reservado e não se expor. Mas agora que eles já gritaram aos quatro ventos que se amam, os dois acabam compartilhando com seus seguidores das redes sociais alguns momentos íntimos, como quando ela postou uma foto ao lado do amado e escreveu:

Acabei de te deixar no aeroporto com o coração transbordando de amor, orgulho e já de saudade! Eu sei o que tem dentro do seu coração e sei o quanto você é merecedor de tudo. Na próxima semana seu chaveirinho estará aí com você! O mundo é seu amor, estarei sempre te dando a mão e ao seu lado. Te amo muito.

É claro que com uma declaração dessas o cantor não deixaria de se derreter pela namorada, né? Em resposta, ele escreveu nos comentários:

Tô te aguardando, vamos divertir tudo, cuidado dos nossos filhos... Obrigado amor, já tô com saudade!.