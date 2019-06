Ralf festeja grande sequência de jogos no ano e contrato renovado com Corinthians

26/06/2019 | 15:54



Ralf completou 35 anos no último dia 6. O aniversário foi comemorado com a renovação do contrato com o Corinthians até o final de 2020. Nesta quarta-feira, o volante concedeu entrevista coletiva, aproveitou para agradecer aos dirigentes pela confiança e contou como é que um veterano como ele consegue estar disponível em praticamente todas as partidas da temporada.

Enquanto a maioria reclama do calendário, da maratona de jogos e do desgaste físico, Ralf trabalha. Vaidoso, está sempre com o corte de cabelo impecável, as sobrancelhas devidamente depiladas e a forma física em dia.

Durante a pausa da Copa América, ele informou que descansou em apenas dois dos dez dias que teve de folga. Apesar de o clube ter entregado uma cartilha com recomendações de treinos leves, o volante telefonou para o preparador físico Walmir Cruz por diversas vezes para receber dicas de como aprimorar os trabalhos. "Não consigo ficar parado. Sabemos da idade, temos de estar sempre nos cuidando", comentou.

Ralf é o jogador de linha que mais vezes entrou em campo nesta temporada. Ele disputou 33 dos 38 jogos que o Corinthians fez no ano. No elenco, só perde para o goleiro Cássio, que participou de 36 confrontos. A regularidade foi um dos critérios que ajudaram a diretoria a optar por acertar com o jogador até dezembro de 2020.

Outro fator que pesou é a importância que o atleta tem para o setor defensivo. Ralf é fundamental para o esquema tático do técnico Fábio Carille. É o jogador que anula a criação do time adversário, que protege a zaga e que tem papel decisivo para o Corinthians ser reconhecido pela sua forte marcação.

Discreto, de poucas palavras, o jogador foi sucinto para comentar sobre os feitos conquistados com o time alvinegro. "Vocês terão de me aguentar mais um ano", comemorou. "Fico feliz em ver o esforço da diretoria pela permanência. Estava focado no meu objetivo. Eles (dirigentes) foram rápidos, anteciparam a renovação. Poderiam fazer agora só depois da Copa América. Defendo essa camisa com muito orgulho", prosseguiu.

No último duelo que disputou antes da pausa motivada pela competição continental, na derrota para o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, Ralf completou 418 jogos com a camisa corintiana, igualando o goleiro Cássio. "Respeito muito a história do Cássio. Tem de ter respeito. Fico feliz de estar atingindo metas depois de ter saído de onde saí. Quero mais metas, mais títulos aqui", projetou.

Ralf levantou oito taças em suas duas passagens pelo Corinthians: os Campeonatos Paulistas de 2013, 2018 e 2019, os Brasileiros de 2011 e 2015, a Recopa Sul-Americana de 2013 e a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012.