'Orange Is The New Black': temporada final ganha trailer

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 26, o trailer oficial da sétima e última temporada de Orange Is The New Black. O seriado que mostra a vida de mulheres em uma prisão nos Estados Unidos chegará ao fim no dia 26 de julho.

O trailer traz personagens principais como Taystée, Crazy Eyes, Red, Nick, Pennastucky, Alex e Piper. As personagens lidam com questões sobre o passado e o futuro.

A sexta temporada de Orange is The New Black deixou a comédia de lado para focar em temas como a privatização de presídios, motins e políticas de imigração. No último episódio, a protagonista Piper termina de cumprir sua pena e volta à sociedade.

Assista ao trailer da sétima temporada de Orange is The New Black:

Em maio, a Netflix divulgou um teaser com atrizes que fazem parte do elenco principal cantando You've Got Time, música de abertura da série composta por Regina Spektor. Tudo em clima de 'bastidores' - e até um pouco melancólico. Confira: