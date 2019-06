Chloë Grace Moretz estaria sendo sondada para viver Mulher-Gato em The Batman

26/06/2019 | 15:10



Após a informação de que Robert Pattinson pode viver o Batman no novo filme do homem-morcego, que estreia em 25 de junho de 2021, muito se questionou sobre os outros atores que integrariam o elenco do longa, e vários rumores surgiram em relação a quem poderia interpretar os tão amados personagens das HQs.

Além de Vanessa Hudgens, agora Chloë Grace Moretz estaria sendo sondada para viver a Mulher-Gato, de acordo com informações do site norte-americano We Got This Covered. O longa, que será dirigido por Matt Reeves, parece que será bem ambicioso, já que contará com diversos vilões conhecidos dos quadrinhos do homem-morcego - e um deles, já confirmado, será o Pinguim.

Além de Chloë Grace Moretz, Andy Serkis, famoso por seu papel em Planeta dos Macacos e outros filmes que fazem uso de computação gráfica, também estaria sendo cotado para o longa. Vários fãs apontam que Serkis seria um ótimo intérprete para o Pinguim, mas ainda não há nenhuma confirmação de qual papel ele poderá desempenhar - e nem se realmente estará no longa. Cada notícia que sai sobre The Batman nos deixa mais ansiosos, né?