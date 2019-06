Trump ameaça processar Google e Facebook por 'comportamento tendencioso'

26/06/2019 | 15:03



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer críticas a empresas gigantes de tecnologia e ameaçou processar o Google e o Facebook por, na visão dele, terem sido tendenciosos durante a eleição presidencial de 2016. De acordo com o líder americano, as giant techs "são todas democratas" e tratam mal o seu governo. Os comentários foram feitos durante entrevista à rede de TV Fox Business. A imprensa americana já havia noticiado, semanas atrás, que a Casa Branca considera ações antitruste contra empresas de tecnologia.

Trump também comentou brevemente sobre as tensões com o Irã. Questionado sobre se os EUA podem entrar em guerra com o país persa, o republicano disse apenas que espera que não e fez novas críticas aos líderes iranianos.