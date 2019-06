Carros com placa final 3 têm até sexta-feira (28) para realizar o licenciamento veicular

Da Redação, com assessoria



O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) informa que o prazo para o licenciamento veicular com placa terminada em 3 está chegando ao fim. Quem que não regularizar a situação até esta sexta-feira (28) estará impedido de circular a partir de 1º de julho.

Licenciamento veicular 2019

O serviço custa R$ 90,20 para todo tipo de veículo, mas não basta apenas pagar a taxa. É necessário também realizar a emissão do documento. Além da remoção do veículo ao pátio, licenciamento em atraso gera multa de R$ 293,47 e sete pontos na habilitação do proprietário.

O Estado de São Paulo tem mais de 30 milhões de veículos registrados. O calendário anual obrigatório de licenciamento começou em abril e vai até dezembro, de acordo com o final de placa do veículo. No entanto, não precisa esperar chegar o mês indicado. É possível realizar o procedimento de forma antecipada.

Como licenciar o veículo

Não existe emissão de boleto. A taxa do serviço deve ser paga por meio do número Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) nos bancos, caixas eletrônicos ou via internet banking. O proprietário precisa quitar débitos existentes, como os de IPVA, seguro obrigatório e multas.

Com o comprovante de pagamento e um documento de identificação em mãos, o condutor deve ir ao Detran.SP ou posto Poupatempo para solicitar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Se preferir receber o documento em casa, existe a opção de pagar mais R$ 11 dos Correios, dispensando a ida à unidade. Mas, neste caso, a entrega leva até sete dias úteis após a emissão.

O passo a passo do serviço pode ser consultado no site do Detran.SP, na área de “Veículos”>”Licenciamento Anual”. A página disponibiliza um “tira dúvidas” e também um chat online para o motorista se informar melhor.

