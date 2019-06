100% pró-Metrô

Do Diário do Grande ABC



26/06/2019 | 13:37



Frustrou-se profundamente quem esperava que a visita do secretário dos Transportes Metropolitanos à Assembleia Legislativa esclarecesse sobre o futuro da Linha 18-Bronze. Como bom representante do governo tucano a que serve, Alexandre Baldy se esmerou em ficar em cima do muro, transferindo para o governador João Doria (PSDB) a responsabilidade de dizer se o Grande ABC, enfim, vai realizar o sonho de contar com o Metrô ou terá de se contentar com mais um corredor de ônibus. A data, todavia, deve ser celebrada como a primeira vez em que a bancada regional de deputados se uniu em torno do monotrilho. É uma vitória da sociedade.

Na oportunidade que Baldy tinha de se transformar na estrela do dia, eis que o protagonismo foi assumido pela líder do PSDB na Assembleia, deputada Carla Morando, a única dos seis representantes do Grande ABC no Palácio 9 de Julho, sede do Legislativo paulista, que ainda não havia se posicionado sobre o assunto. E ela o fez em grande estilo, alinhando-se ao desejo da sociedade regional, dizendo que vê o Metrô como a melhor alternativa para a Linha 18.

O simbolismo do apoio de Carla é bastante significativo, pois, além de líder do partido de Doria na Assembleia, a deputada é interlocutora de primeira hora do governador – este Diário mesmo publicou que ela passou o feriado de Corpus Christi, junto com o marido Orlando Morando (PSDB), prefeito de São Bernardo, em companhia do chefe do Executivo paulista. Que a líder tucana consiga convencê-lo da oportunidade ímpar que se apresenta ao gestor que tem o desejo de governar o Brasil.

A chegada de Carla engrossa a chama regional pelo Metrô, que foi acesa pelos pioneiros Coronel Nishikawa (PSL), Luiz Fernando (PT), Márcio da Farmácia (Podemos), Teonilio Barba (PT) e Thiago Auricchio (PL). É satisfatório para as sete cidades verem o entrosamento de políticos dos mais variados matizes ideológicos em prol de causa tão nobre. Parabéns a todos. Que as cores do Grande ABC sejam sempre mais fortes que as partidárias.