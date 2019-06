Obituário - 26 de junho de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/06/2019 | 13:29



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Quarta-feira, 26 de junho de 2019

Professora Clarice Mata Resende

(Amparo, SP, 23-6-1927 – 21-6-2019)



Professora Clarice

A professora Clarice iniciou suas atividades didáticas aos 17 anos, após cursar a escola normal no Colégio Nossa Senhora, em Amparo. O primeiro local onde lecionou foi a Escola Rural de Alferes Rodrigues, que ficava dentro da fazenda do próprio pai, ainda em Amparo.



Anos mais tarde, cursou Pedagogia na PUC em Campinas, e prestou concurso para professora estadual. Inicialmente foi dar aulas em São José do Rio Preto, e depois foi mudando de cidades até chegar a Santo André, no Colégio Estadual Américo Brasiliense, onde se destacou como orientadora educacional entre as décadas de 1950 e 1970.



Em julho de 2018 foi homenageada em cerimônia organizada por seus ex-alunos desse colégio.



Dona Clarice se aposentou como inspetora regional de Ensino, tendo sob responsabilidade várias escolas de Santo André e Grande ABC.

Ela se casou com o professor Paulo da Costa Resende, em 1963, tendo deixado uma filha, um filho e cinco netos. Parte às vésperas de completar 92 anos.



Texto: Arquiteto Euclydes Rocco, ex-aluno do Américo Brasiliense.



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 18 de junho

Valmir Teixeira de Andrade, 57. Natural de Estância (SE). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 18, em Ribeirão Pires. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, segunda-feira, dia 24 de junho

Isabel de Lourdes Ventura Moreira, 103. Natural de Rio Claro (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

José Rodrigues, 92. Natural de Potirendaba (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

Péricles Luvisotto, 90. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 24. Cemitério do Baeta.

Pedro Fogarri Pizzi, 86. Natural de Serra Negra (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Duarte Miguel, 84. Natural de Portugal. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Oliveira, 84. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olinda Millani Borsari, 83. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Pensionista. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Valensoela Cassimiro, 80. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Gutierrez Tossato, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Hélio Porfírio, 69. Natural de Ibiraci (MG). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Inácio Bueno, 65. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia na Vila Cardoso Franco, em São Paulo (SP). Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Marques dos Santos, 62. Natural de Jacuí (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônomo. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edvaldo Mendes da Silva, 58. Natural de São Caetano (PE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marivalda Guilherme dos Santos Andrade, 49. Natural de Itaju do Colônia (BA). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valter Ferreira, 42. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Técnico de enfermagem. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Antonio Ikauo Uematsu, 78. Natural de Alvares Machado (SP). Residia no Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos (SP). Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

João Aparecido da Silva, 59. Natural de Bálsamo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

São Caetano, sábado, dia 22 de junho

Nadir Corredoira da Silva, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Helena Devus, 71. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alexandra da Silva, 45. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Ipê. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.



São Caetano, domingo, dia 23 de junho

José Lopes de Souza, 89. Natural de Campos Sales (CE). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Verônica Lapa, 73. Natural de Itabaiana (SE). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Divante de Lourdes Silva, 71. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Thereza Turcato de Araujo, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Juciene Campos, 45. Natural de Simplício Mendes (PI). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, segunda-feira, dia 24 de junho

Sebastião Vitorio, 96. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

M A U Á

Mauá, sábado, dia 22 de junho

Bruno Gomes do Nascimento, 26. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Mauá, domingo, dia 23 de junho

Geni Maria Alves Campos, 72. Natural de São Manuel (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

João Pereira Filho, 66. Natural de Visconde do Rio Branco (MG). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

João Batista da Neiva, 64. Natural de Rodeiro (MG). Residia no Jardim São Jorge do Guapituba, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.



Mauá, segunda-feira, dia 24 de junho

Severino João Bezerra, 83. Natural de Altinho (PE). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Raimundo Pereira de Souza, 79. Natural de Sousa (PB). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Maria Benedita dos Santos Costa, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Silvano Morgon, 74. Natural de Catanduvas (PR). Residia no Jardim Élida, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Leonio Alves de Souza, 59. Natural de Jucás (CE). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Emengard Elza Engelmann Moreno. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Apparecida dos Santos, 86. Natural de Suzano (SP). Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Leonilda Salucestei dos Santos, 80. Natural de Barra Bonita (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Cecília Elisa da Silva, 80. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Kinziro Hashimoto, 75. Natural de Lins (SP). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Divino Ribeiro da Silva, 69. Natural de Santa Rosa de Viterbo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 24, em Santo André. Cemitério São José.

Maria das Graças da Silva Souza, 64. Natural de Itapussura (PE). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

João Ferreira da Cruz, 56. Natural de Medeiros Neto (BA). Residia na Estância Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Roseli Gobo da Silva Pereira, 52. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Lucineide Takashi de Sá, 46. Natural de Maringá (PR). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.