Hotel tem pacotes para aproveitar as férias em Paris

26/06/2019 | 13:18

O Hotel Le Cinq Codet, em Paris, mistura o melhor da arte e cultura com pacotes para aproveitar as férias de julho na Cidade Luz. É possível aproveitar descontos em diárias, ingressos para museus e até mimos exclusivos.

Pacotes para aproveitar as férias em Paris

O hotel está localizado próximo aos museus D’Orsay e Rodin, na mesma região da Torre Eiffel. Além disso, ele está a aproximadamente cinco minutos de carro do Saint-Germain-des-Prés, bairro de artistas e intelectuais.

Toda a arte e cultura da cidade foram inspirações para Jean Phillipe Nuel, o designer dos quartos do Le Cinq Codet. Quem fica hospedado por lá podem aproveitar o pacote Discover The Left Bank, válido para dois dias. Com uma diária para duas pessoas, o serviço oferece café da manhã, acesso à jacuzzi e ao hammam (um estilo de sauna turca).

Já para aproveitar Paris por mais tempo, o Le Cinq Codet oferece uma promoção entre os dias 14 e 30 de julho. Na Summer Offer, a cada quatro noites, os viajantes pagam só por três. Desse jeito, sobra mais tempo para fazer compras na Champs-Élysées, passear pelo Rio Sena ou relaxar no spa com solarium do hotel.

