Príncipe William não se incomodaria caso seus filhos fossem gays

Parece que príncipe William tem uma mente bem aberta quando o assunto é sexualidade! O motivo? Durante um discurso para jovens na Albert Kennedy Trust, uma instituição de caridade LGBT+ em Londres, Inglaterra, o marido de Kate Middleton afirmou que apoiaria seus filhos independente da orientação sexual.

Segundo o jornal britânico Express, o assunto se tornou pauta depois que William foi questionado sobre como iria reagir se seus filhos disserem algum dia no futuro que são gays.

- Você sabe que eu tenho pensado nisso ultimamente porque alguns pais me perguntaram a mesma coisa. Eu acho que você realmente não começa a pensar nisso até que se torne um pai e eu acho que, obviamente e absolutamente, tudo bem por mim. A única coisa que me preocuparia seria particularmente os papéis que meus filhos ocupam e como isso vai ser visto e interpretado.

E continua:

- Kate e eu estamos conversando bastante com as crianças para certificar que eles estejam preparados. Eu acho que a comunicação é importante em relação a tudo, para ajudar a compreender se você precisa falar sobre várias coisas e se certificar sobre como pode ajudar e também como passar por esse processo.

Por fim, ele ressalta seu único receio a respeito do assunto.

- Isso me preocupa, não por causa de eles serem gays, me preocupa a forma como todo mundo vai reagir e, em seguida, a pressão sobre eles. Eu queria que nós vivêssemos em um mundo em que isso fosse realmente normal e legal, mas, particularmente para minha família e pela posição que estamos, essa é a questão [a pressão que os filhos enfrentariam] que me deixa nervoso.

Por fim, William ainda diz:

- Quantas barreiras, palavras de ódio, perseguição e descriminação podem vir? Essa é a parte que realmente me incomoda. Mas isso é para todos nós tentarmos ajudar a corrigir e ter certeza de que podemos colocar isso no passado e não voltar a esse tipo de coisa, defende.

A Albert Kennedy Trust presta suporte a jovens da comunidade LGBTQ+ que estão em risco de ficar desabrigados, ou seja, que foram ou podem ser expulsos de casa por conta da sexualidade.