Deborah Secco acorda com vontade de mudar o look e surpreende seguidores com novas madeixas: Bem camaleoa!

26/06/2019 | 13:11



Deborah Secco mostrou que é mesmo decidida! A atriz compartilhou com os seus seguidores do Instagram na última terça-feira, dia 26, que tinha acordado com vontade de mudar o look - e não é que ela foi lá e fez?

Acordei com vontade de mudar o look, mas não decidi ainda o que fazer. Quero sugestões, amores!!!, pediu a artista.

Os fãs fizeram questão de responder Deborah. Sabe qual foi a resposta mais comentada?

Linda de viver, coloca um mega cabelão.

Coloca mega.

Cabelãoooo.

Você é linda de qualquer jeito, mas prefiro cabelo longos.

Atendendo aos pedidos, Deborah colocou um megahair e fez alongamento com os profissionais Roger e Sandro, que também estão por trás dos looks de Órfãos da Terra, novela das seis da Rede Globo. Horas depois, a atriz voltou para a rede social e mostrou o resultado:

Bem camaleoa! Apaixonada pelas novas madeixas! Muito obrigada, @rogeresandro! Vocês são demais!