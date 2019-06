Pai do rapper Eminem morre nos Estados Unidos aos 67 anos

26/06/2019 | 13:05



O pai do rapper Eminem morreu nesta semana no Estado de Indiana, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo site TMZ. Marshall Bruce Mathers Jr. tinha 67 anos e, de acordo com fontes próximas à família, foi vítima de um ataque cardíaco.

Em suas músicas, Eminem falava sobre a difícil relação com o pai. Quando tinha apenas um ano de vida, Marshall Bruce abandonou a família e o rapper foi criado apenas pela mãe em condições de pobreza.

Em Cleanin' Out My Closet, Eminem diz: "Eu me pergunto se ele me deu um beijo de adeus. No pensamento, eu apenas queria que ele morresse. Eu olho para Hailie e não consigo me imaginar saindo do lado dela". Na letra, faz uma comparação com a sua filha Hailie, fruto do relacionamento com Kimberly Anne Scott.