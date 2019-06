Autor de projeto sobre armas em área rural no Senado critica proposta do governo

26/06/2019 | 12:40



O projeto de lei sobre porte de armas elaborado na terça-feira, 25, pelo governo e encaminhado à Câmara dos Deputados já enfrenta críticas de parlamentares no Congresso. Um dos pontos que causa reação é a previsão, na proposta, de o Executivo definir quem pode ter armas por conta própria.

"O governo, nessa matéria, está perdido", disse o senador Marcos Rogério (DEM-RO), autor de um projeto para autorizar a posse de armas em áreas rurais. Ele lembrou que o Senado aprovou uma proposta para derrubar os decretos assinados por Jair Bolsonaro em maio justamente porque tratava do assunto por meio de um decreto.

"Não dá. Isso já foi rejeitado aqui (no Senado). Nós vamos votar os projetos que estão aqui. Depois que votarmos esses, o de lá (que o governo enviou a Câmara), perde um pouco (a finalidade). Mas eu respeito a legitimidade do governo de mandar o projeto, assim como também respeito a legitimidade do Parlamento concordar ou não", disse o senador.