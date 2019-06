Emma Stone sofre lesão no ombro após escorregar no chão de sua casa

26/06/2019 | 12:11



Uma amiga próxima de Emma Stone revelou para a revista People que a atriz escorregou em sua própria casa e, por causa desse acidente, ela lesionou o ombro. Ainda de acordo com a publicação, não se sabe se ela sofreu a queda em uma propriedade de Londres, onde está ficando temporariamente para filmar um novo projeto.

Além disso, essa fonte informa que, ao contrário do que alguns veículos reportaram, a amiga de Ryan Gosling não caiu durante o show das Spice Girls que assistiu recentemente. De acordo com sites e revistas, ela estaria curtindo a apresentação sentada nos ombros de um amigo e acabou caindo - o que depois foi negado.

Falando em Spice Girls, Emma Bunton, uma das integrantes da girlband, inclusive, publicou uma foto ao lado da atriz e ainda fez um trocadilho com um dos maiores hits, 2 Become 1:

Quando Emma conheceu Emma. Duas se transformam em uma.

Aliás, falando em novo projeto, Emma foi confirmada no filme Cruella, que será uma espécie de spin off do live action de 101 Dálmatas! No longa, segundo informações da Variety, ela irá interpretar a vilã, Cruella de Vil, na produção que contará também com Emma Thompson.

Segundo o The Sun, uma fonte informou que esse acidente de Emma afetou negativamente a pré-produção de Cruella, já que ela terá que ficar de repouso por dois meses.