Depois de serem eliminados do Power Couple, Lucas Salles e Camila Colombo falam sobre distanciamento de Nicole Bahls e Marcelo Bimbi

26/06/2019 | 12:11



Lucas Salles e Camila Colombo foram os últimos eliminados do Power Couple Brasil ao saírem do programa na última terça-feira, dia 25. Mas depois disso, como já é de costume, os dois participaram na manhã desta quarta-feira, dia 26, do Hoje em Dia para falarem sobre a experiência que viveram dentro da casa. O que chamou atenção na fala do casal, no entanto, foi o relacionamento que mantiveram com Nicole Bahls e Marcelo Bimbi dentro do confinamento.

Ao ser perguntado sobre o casal que eles menos se identificaram na casa do programa apresentado por Gugu Liberato, o humorista disparou:

- O casal que eu mais tentei me aproximar e acabei desistindo de me aproximar, não tenho problema em falar isso, foi a Nicole e o Bimbi.

E ele ainda explicou o porquê de rolar esse distanciamento entre eles:

- Eu acho que no começo foi proximidade e depois foi estratégia, sendo complementado pela esposa:

- Eles olhavam para a gente e pensavam: Ai, como eles são infantis, ai como eles são bobos.

E não foi só isso. Lucas ainda revelou:

- A gente sentia da Nicole que ela tinha uma barreira.

Tudo porque, como é visível na atração, Bahls e Bimbi sempre estão um pouco mais isolados, assim como Tati e Braga. No entanto, isso nem sempre acontece, como lembrou Camila no programa matinal da Record:

- No dia em que ela acordava de bom humor e queria conversar, ela era muito divertida.

Será que fora da casa eles vão conversar para tentar colocar tudo em ordem e, assim, começarem uma amizade?