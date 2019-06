Hugo Bonemer reata com namorado e ganha homenagem especial no dia de seu aniversário

26/06/2019 | 12:11



Hugo Bonemer fez aniversário na última terça-feira, dia 25, e ganhou de presente uma surpresa fofíssima de seu namorado, Conrado Helt. O parceiro do ator publicou um vídeo cantando a música Get Here, de Oleta Adams, e dedicou todo o seu amor.

A letra fala sobre como alcançar a pessoa amada que está distante, o que faz sentido para os dois, uma vez que ambos estão vivendo cada um em uma cidade: Conrado em São Paulo e Hugo no Rio de Janeiro. O post foi feito nas primeiras horas do dia e o loiro aproveitou as legendas para se declarar ainda mais ao participante do Show dos Famosos. Ele escreveu:

Queria muito fazer essa declaração pro meu amor no dia do aniversário dele. Quero postar logo antes que ele durma, então o textão vai depois. Te amo, Stuart. Parabéns.

Hugo respondeu seu namorado nos comentários e disse que era o melhor presente.

Mas não vá achando que tudo são flores no relacionamento dos dois! Eles acabaram de reatar o namoro após um rápido término. Hugo declarou ao jornal Extra que eles já estão juntos novamente e muito felizes, apesar de estarem longe um do outro:

- Nós estamos juntos, nos fazendo bem de novo, mas infelizmente morando em cidades diferentes, então meu coração é 90% do tempo saudade.

Felicidades ao casal!