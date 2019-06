Camila Cabello termina namoro de um ano após vídeo caliente com Shawn Mendes

26/06/2019 | 12:11



Camila Cabello terminou o seu namoro de um ano com o coach de relacionamentos Matthew Hussey.

Segundo informações do site norte-americano People, o casal se conheceu no set do programa Today em fevereiro de 2018 e, um ano depois, apareceram juntinhos pela primeira vez na after-party da Vanity Fair, que aconteceu após a cerimônia do Oscar.

Os dois tinham dez anos de diferença de idade; Camila tem 22 anos, enquanto Matthew tem 32. Na mesma época do término, ainda, a cantora gravou uma música com Shawn Mendes, chamada Señorita, cujo clipe levou os fãs à loucura. No vídeo, Camila e Shawn interpretam um casal que possui uma atração fortíssima um pelo outro - e tiveram algumas cenas consideradas calientes demais pelo público.