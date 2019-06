26/06/2019 | 12:11



Bruna Marquezine passou por uma coisa chata na última terça-feira, dia 25. A atriz estava no aeroporto de Marselha, na França, tentando embarcar para Paris, quando foi parada por um segurança do local. Bruna, então, começou a ter a sua bolsa pessoal revistada. A amiga da artista, a influencer Francesca Monfrinatti, brincou com o momento, deixando a situação um pouco mais descontraída.

- Os morangos estão sendo confiscados. Chega! Chega de feirinha por hoje.

Em seus Stories do Instagram, Bruna ainda aproveitou para fazer um pequeno desabafo.

Por que eu sempre sou parada?, escreveu, colocando ainda um emoji de morango.

Chato, né?