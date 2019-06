26/06/2019 | 10:46



Os fãs da banda de K-Pop BTS já estão contando as semanas para a estreia de um novo filme do grupo. Bring The Soul: The Movie irá compartilhar histórias inéditas dos integrantes do grupo com os fãs.

Além disso, o documentário vai mostrar cenas inéditas do último show da turnê europeia em Paris, na França. A expectativa de estreia é agosto deste ano. No Brasil, a data não está definida.

Este não será o primeiro filme sobre BTS. A banda também tem documentários de sucesso como BTS World Tour: Love Yourself In Seoul e Burn The Stage: The Movie. No último álbum do BTS, lançado em abril passado, Ed Sheeran e Halsey fizeram participações especiais.