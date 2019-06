Pousada Jardim da Mantiqueira é opção para quem vai a Monte Verde

Redação



26/06/2019 | 10:18

Monte Verde, em Minas Gerais, é o destino ideal para quem busca refúgio em meio à natureza. A região conta com um leque de opções para serem curtidas em família ou em casal. Localizada a cerca de 165 quilômetros de São Paulo, a Pousada Jardim Mantiqueira é uma boa pedida para os viajantes que pretendem visitar a região.

Divulgação Vista da hospedagem em Minas Gerais

Pousada Jardim da Mantiqueira

A hospedagem tem como conceito principal conectar os clientes com a natureza, para que possam vivenciar experiências e sensações esquecidas no dia a dia. Observar, por exemplo, os pássaros, borboletas ou esquilos e admirar as estrelas nas panorâmicas varandas das suítes são algumas das opções.

Para chegar aos chalés, é preciso percorrer pequenas alamedas arborizadas. Por isso, as acomodações são cercadas de muito verde, com jardins coloridos.

Divulgação Hospedagem com banheira de hidromassagem

Férias de julho

Para curtir bons momentos e aproveitar para descansar, a Pousada Jardim da Mantiqueira preparou ofertas semanais. Elas são válidas tanto na primeira semana, de 1 a 7 de julho, quanto na segunda quinzena do mês, de 15 a 31 de julho.

As diárias saem a partir de R$ 330 em dias de semana e R$ 500 aos finais de semana em suíte standard. Nos chalés, durante o mesmo período, os valores partem de R $600 na categoria superior luxo com hidromassagem e chegam a R$ 1 mil nos finais de semana.

Já na semana de oito a 14 de julho, o mesmo chalé superior luxo com hidromassagem tem valores a partir de R$ 900 na semana e R$ 1.190 aos finais de semana.

Todas as opções acima são para casal. As diárias incluem café da manhã, internet e estacionamento, além de um brinde especialmente preparado no momento da hospedagem pela governança da pousada.

