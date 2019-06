ASUS anuncia novos notebooks para o mercado brasileiro

Da Redação, com assessoria



26/06/2019 | 10:18

A Asus apresentou seus novos notebooks para o mercado brasileiro. Entre as novidades, estão o ASUS F570ZD, focado no público gamer, o compacto VivoBook 15, e uma série de produtos da já conhecida família ZenBook. Abaixo, você confere mais detalhes a respeito dos lançamentos.

ASUS F570ZD

O notebook F570ZD, desenvolvido para o mercado gamer, busca alinhar desempenho à mobilidade. Ele conta com o poderoso processador AMD Ryzen 5 2500U de até 3,6GHz e a aceleradora gráfica da NVIDIA GeForce GTX1050, que vem com 4GB de memória RAM dedicada para as aplicações gráficas. Tudo em uma carcaça leve de 1,9kg. Para completar, o modelo traz tela de 15,6 polegadas Full HD, 1TB de armazenamento e 8GB de RAM pelo preço (a prazo) de R$4.799,00.

ZenBook 14 (UX433)

O modelo é o primeiro ZenBook fabricado no Brasil. Fininho e com apenas 1,9Kg, ele tem tela de 14 polegadas Full HD, processador quad-core Intel Core i7 de 8ª geração e 8 GB de RAM. Seu preço sugerido é a partir de R$ 5.899,00.

ZenBook Pro 14 (UX480)

O ZenBook Pro 14 é equipado com o processador Intel Core i7 da 8ª geração, 16GB de memória RAM e armazenamento rápido SSD PCI-e de 512GB. Já o desempenho gráfico está garantido com o processador NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q e 4GB de memória GDDR5 dedicada para processamento gráfico. Para fechar, ele tem uma bateria de alta capacidade de 70Wh em uma carcaça elegante e fininha, com 17,9mm de espessura. Disponível por R$ 14.999,00 (a prazo).

ZenBook Pro 15 (UX580)

O ZenBook Pro 15 é ideal para quem busca elegância, desempenho e portabilidade. Fino e leve, o modelo é equipado com a tela NanoEdge de 15 polegadas com resolução Ultra HD (4K), processador Intel Core i9 de 8ª geração, 16GB de memória RAM e armazenamento de 1TB.

Já o desempenho gráfico fica por conta do processador NVIDIA GeForce GTX 1050Ti e 4GB de memória GDDR5 dedicada para processamento gráfico. Além disso, o modelo tem bateria de alta capacidade com 71Wh e carregamento rápido pelo preço sugerido R$ 24.999,00.

ZenBook Pro Duo (UX581)

O notebook top de linha conta com uma série de especificações poderosas. Ele tem processadores Intel Core de 9ª geração combinados com 32 GB de memória RAM e uma GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, com armazenamento ultrarrápido de 1 TB SSD PCIe 3.0 x4.

Além do desempenho potente, ele traz o novo ASUS ScreenPad Plus, uma tela sensível ao toque de 14 polegadas que expande e melhora as capacidades interativas oferecidas pelo ASUS ScreenPad original. O display é OLED 4K UHD (3840 x 2160) e o ScreenPad Plus é 4K (3840 x 1100), enquanto o touchpad do ZenBook Pro Duo tem função dupla. O preço do novo modelo será divulgado após o lançamento do produto, previsto para julho.

VivoBook 15 (X512FJ e X512FA)

Com tela quase sem bordas, o VivoBook 15 conta com display NanoEdge de 15,6 polegadas, que ocupa 88% de toda a sua parte frontal. Essa característica permite que ele tenha uma telona de 15” em um corpo de notebook de 14”.

O VivoBook 15 chega em duas versões ao Brasil, uma com placa de vídeo dedicada (X512FJ) e outra sem (X512FA). Os modelos, equipados com o processador Intel Core i5 de última geração, Windows 10 e 1TB de armazenamento, estão disponíveis em versões de 4 ou 8 GB de memória RAM e nas cores prata metálico e cinza escuro por a partir de R$3.699.











< >