Sabrina Sato vai para o Rio de Janeiro a trabalho e deixa Xuxa Meneghel cuidando de Zoe

Desde que Zoe nasceu, ela vem encantando a todos. Sabrina Sato, aliás, vive mostrando os momentos fofos de sua filha com Duda Nagle. E a pequena, vira e mexe, recebe visitas dos famosos amigos de seus pais. Mas a visita da última terça-feira, dia 25, foi para lá de diferente e especial. Xuxa Meneghel encontrou a pequena e, mais do que isso, ainda ficou responsável por cuidar dela. Não entendeu nada? A gente te explica.

Xuxa passou na casa de Sabrina para paparicar Zoe. Acontece que a japa mora em São Paulo, mas está no Rio de Janeiro a trabalho por conta de seu trabalho para a Netflix, uma vez que as gravações começaram. Assim, Sabrina mostrou em suas redes sociais uma foto duas juntas com a seguinte legenda:

Já que tenho a minha princesa, nada como uma rainha pra tomar conta enquanto a mamãe trabalha. Amamos muito @xuxamenegheloficial! #amorpuro.

E nos Stories, ela ainda escreveu o seguinte:

Mamãe está no Rio trabalhando e olha quem está cuidando da Zoe, marcando Xuxa na imagem e mostrando que a loira estava com Dona Kika, mãe de Sabrina. Que honra a da Zoe ter uma babá dessas, né?

Nos comentários da imagem, vários famosos se derreteram pela dupla:

Que lindas! Adorei, falou Leda Nagle, avó paterna de Zoe.

Já Ticiane Pinheiro escreveu que as duas são lindas e encheu a legenda de corações, enquanto Xuxa falou:

Que delícia de pernas, sorriso... quero voltar.

Uma graça as duas juntas, né?