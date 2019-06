Ladrão morre em perseguição policial

Do Dgabc.com.br



26/06/2019 | 09:06



Atualizada às 9h33

Um ladrão morreu e outro foi preso durante perseguição policial na madrugada desta terça-feira (25). De acordo com a polícia, por volta das 4h20 a dupla roubou um posto de gasolina na avenida Dom Pedro II, na divisa entre os municípios de Santo André e São Caetano.

Os homens tentaram fugir, entretanto, ao chegarem na Avenida Industrial, no município andreense, perderam o controle do veículo -- modelo Nissan/Versa -- e bateram em um poste elétrico. Um dos criminosos morreu no local. O parceiro foi encaminhado ao 4º DP (Jardim) sem ferimentos, onde será ouvido e ficará à julgamento da Justiça.

Até o momento desta reportagem a Avenida Industrial estava interditada nos dois sentidos.

(mais informações em breve)