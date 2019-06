Ford Ranger 2020 recebe retoque visual e novos itens, mas perde versões flex

Da Redação, com assessoria



26/06/2019 | 09:18

A Ford anunciou o lançamento da Ranger 2020 no Brasil. Agora sem motores flex, a picape recebeu um leve retoque no visual e recebeu alguns novos equipamentos e refinamentos de engenharia. Segundo a marca americana, a nova linha será disponibilizada ao público em agosto.

Novidades Ford Ranger 2020

Visualmente, as mudanças se concentram na dianteira da Ranger. Ela recebeu nova grade, para-choques, faróis principais e de neblina redesenhados. Uma nova pintura para as rodas de 18 polegadas e melhorias no acabamento interno e materiais na cabine são outras novidades.

Uma nova suspensão também foi adicionada. A promessa é de uma melhora na dirigibilidade e no conforto. Outra mudança foi na tampa da caçamba, que agora ganhou um assistente de abertura e fechamento, que reduz o peso da movimentação de 12 kg para 3 kg.

A segurança da picape recebeu alguns reforços, como o assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres. Ele funciona em velocidades de 5 km/h a 80 km/h, com o auxílio de duas câmeras e um radar. Caso detecte algum pedestre, um alerta é emitido. Se o condutor não acionar os freios, o sistema intervém e realiza a frenagem.

Já o sistema de reconhecimento de sinais de trânsito auxilia o condutor com os limites de velocidade. Ele consegue realizar a leitura de placas por meio das mesmas câmeras do sistema de frenagem.

A linha ganhou uma nova cor, azul Belize, e dispõe de outras seis opções: vermelho Bari, branco Ártico, prata Geada, vermelho Toscana, preto Gales e cinza Moscou.

Mesmo preço

Apesar das mudanças, a Ford manteve o preço das versões. A versão 2.2 XLS agora vem com ar-condicionado digital de duas zonas, central multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas, painel configurável com duas telas de 4,2 polegadas e novos faróis de neblina. Tem ainda sete airbags, câmera de ré e rodas de liga leve de 17 polegadas. Ela parte de R$128.250 na versão 4×2 automática, e oferece também as opções de tração 4×4 com transmissão manual (R$147.520) ou automática (R$154.610).

A versão XLT 3.2, com tração 4×4 e transmissão automática, conserva o preço de R$176.420. Além de bancos de couro, ela acrescenta itens como sensor de chuva, monitoramento individual de pressão dos pneus, faróis automáticos, estribos plataforma e detalhes cromados.

Já a versão de topo 3.2 Limited passa a vir com faróis baixos de xênon com luz diurna de LED, farol alto automático, sistema de acesso sem chave e botão de partida Ford Power, tampa traseira com travamento elétrico e rodas de 18 polegadas com acabamento exclusivo. Pelo preço inalterado de R$188.990, ela introduz também sistema autônomo de frenagem com detecção de pedestres, reconhecimento de sinais de trânsito e monitoramento individual de pressão dos pneus, continuando a oferecer ainda itens como piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa e sistema de personalização da luz ambiente com sete cores.

