O Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 26, publica decreto presidencial que institui o Plano Nacional de Internet das Coisas, "com base na livre concorrência e na livre circulação de dados, observadas as diretrizes de segurança da informação e de proteção de dados pessoais". O texto também dispõe sobre a Câmara de Gestão e Acompanhamento do Desenvolvimento de Sistemas de Comunicação Máquina a Máquina e Internet das Coisas.