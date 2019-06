Deic prende seis e fecha indústria do tráfico que funcionava em Santo André

Do Dgabc.com.br



26/06/2019 | 08:34



A Polícia Civil prendeu seis integrantes de uma facção criminosa envolvidos com o tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na noite desta terça-feira (25), em um imóvel residencial no Jardim Las Vegas, em Santo André.

Agentes da 6ª Disccpat (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio) investigavam a organização criminosa ligada ao tráfico quando descobriu que suspeitos estariam encarregados de distribuir entorpecentes no município andreense.

As equipes se deslocaram para diligências na cidade e localizaram o imóvel apurado, na Rua Octávio Cândido, que era suspeito de armazenar as substâncias. Durante vistoria no local, foram encontrados dez quilos de cocaína e maconha.

Os entorpecentes estavam embalados em porções individuais e prontos para comercialização. Além disso, ainda foram recolhidos materiais usados no preparo das drogas, como balança, vasilhas e máquina industrial - utilizada para acondicionar as porções para consumo.

Ao longo da ação também foram apreendidos dois coletes balísticos, munições de calibres diversos, inclusive de fuzil, e dois veículos – modelos Renault/Sandero e Chevrolet/Ônix. Os seis suspeitos encontrados no local foram indiciados por porte de arma, tráfico e associação.