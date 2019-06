Ao som de Anitta, Grazi Massafera rebola muito e desce até o chão

26/06/2019 | 08:10



Grazi Massafera já mostrou várias vezes que além de ter talento atuando, também sabe dançar muito bem. E na tarde desta terça-feira, dia 25, ela apareceu colocando o corpão em forma para jogo ao dançar ao som de Anitta.

Nas redes sociais, a loira foi vista descendo até o chão ao lado do coreógrafo Justin Neto, sendo que os dois dançaram Faz Gostoso, novo hit da cantora com ninguém mais, ninguém menos que Madonna. Com top e shorts bem curtinho, Grazi provou que tem habilidade no gingado e empinou o bumbum em diversos momentos.

Aliás, ela está de volta ao batente na televisão, já que começou a gravar Bom Sucesso, a próxima trama das 19 horas da Globo. E, para aparecer bem em cena, a famosa não descuida das atividades físicas. Mas a facilidade para dançar não faz bem, apenas, para a boa forma da atriz. Isso também é importante para o seu novo papel, já que ela foi escalada para viver uma costureira que sonha em ser rainha de bateria na novela que irá substituir Verão 90. Na história, Grazi viverá Paloma, uma mulher batalhadora que cria sozinha os seus três filhos, sendo a mocinha da história. A personagem vai se envolver em um triângulo amoroso formado com os atores Antônio Fagundes e Rômulo Estrela.

E ela esteve na noite de segunda-feira, dia 24, em uma escola de samba ao lado de Ingrid Guimarães para gravar as primeiras cenas mostrando o samba no pé. A novela promete, né?