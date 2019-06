Festival de Campos do Jordão terá música clássica e artistas renomados

Redação



26/06/2019 | 08:18

Todos os anos, o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão atrai turistas de São Paulo e de outras cidades do Brasil. Em 2019, o evento, que é festival de música clássica mais importante da América Latina, chega a sua 50ª edição com várias novidades.

Espera-se que o festival leve até 150 mil pessoas à cidade na serra. Em palcos que se dividem entre Campos do Jordão e a capital paulista – na Sala São Paulo -, o evento presta homenagem a músicos importantes de sua história, como os maestros João Carlos Martins, Eleazar de Carvalho e Roberto Minczuk.

Festival de Campos do Jordão

Em 29 de junho, sob a regência de Nelson Ayres, a orquestra vai subir ao palco com Mônica Salmaso para abrir o festival. Os músicos vão tocar diversas canções de Chico Buarque e Edu Lobo.

Na Praça do Capivari, a Jazz Sinfônica recebe convidados como Toquinho, em 13 de julho, e Lenine, em 20 de julho, às 16h30.

Músicas como Vermelho e Ave Maria estão no repertório de Fafá de Belém, convidada da Jazz Sinfônica para o um show em 6 de julho. Já Carlinhos Brown vai se apresentar no local em 30 de junho, com a orquestra, às 11h30.

Onde ficar?

Situado a menos de 4 quilômetros desse agitado centrinho, o Hotel Vila Inglesa é indicado para quem busca ficar perto de um dos principais palcos do evento, mas também deseja sentir a paz de estar em meio ao verde da Mantiqueira. Ele conta com piscinas, aquecida e envidraçada, ambas com vista para a paisagem no entorno.

Além disso, um jantar no restaurante Moya ou uma cerveja artesanal no Bar da Torre podem ajudar a aquecer as noites de inverno antes das apresentações no Auditório Claudio Santoro, às 20h30.

