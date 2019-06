Bancos chineses ampliam empréstimos a pequenas empresas, apesar de riscos maiores

26/06/2019 | 05:07



Os bancos da China vêm ampliando a concessão de empréstimos a pequenas empresas, como parte dos esforços de Pequim de ajudar firmas em dificuldades numa tentativa de impulsionar o crescimento econômico e o emprego.

Entre janeiro e maio, foram aprovados 816,9 bilhões de yuans (US$ 118,6 bilhões) em novos empréstimos a pequenas e micro empresas, quase o dobro do montante registrado em igual período do ano passado, segundo dados do banco central chinês, o PBoC.

O aumento nos empréstimos a essas empresas veio apesar de seus riscos mais elevados. Os empréstimos para a categoria responderam por 11,3% do total de crédito pendente no sistema bancário chinês no fim de maio, representando alta de 2,5 pontos porcentuais em relação ao fim do ano passado.

Em relatório anual, o governo chinês previu que empréstimos para pequenas e micro empresas deverão crescer ao menos 30% em 2019, enquanto a taxa de juros média desse crédito deverá ser reduzido em 1 ponto porcentual. Fonte: Dow Jones Newswires.