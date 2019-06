Pente-fino vai começar pelo mais jovens

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



26/06/2019 | 07:15



Aposentados por invalidez e trabalhadores que recebem auxílio-doença do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) estão, mais uma vez, na mira da Previdência Social. Conforme publicado ontem no Diário Oficial da União, portaria estabelece que, agora, os primeiros a terem benefícios revisados pelo pente-fino serão os mais jovens e aqueles que tiverem recebendo os valores há mais tempo.

Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, essa portaria estabelece como irá funcionar a lei de combate às fraudes na Previdência. Por exemplo, conforme o artigo 5º, entre duas pessoas que recebem benefício do INSS, sendo uma há dez anos e a outra, há cinco, a que tiver maior tempo de manutenção do benefício será convocada primeiro. Assim como o beneficiário com idade menor, que terá, em tese, o auxílio previdenciário por mais tempo.

O pente-fino, que começou com a MP (Medida Provisória) 871, e se transformou na lei 13.846 neste ano, não tem prazo para começar, por ora, porque depende de o Congresso aprovar os PLNs (Projetos de Lei do Congresso Nacional) 1 e 2, que alteram o orçamento para o pagamento de bônus financeiro de R$ 61,72 por perícia realizada no programa de revisão dos benefícios.

O primeiro passo será designado aos servidores, que irão analisar processos que contenham indícios de irregularidades e, na sequência, peritos médicos farão a verificação presencial do problema. De acordo com a secretaria, são previstas 15 perícias extraordinárias por dia útil e 30 aos fins de semana.