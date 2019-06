Antes do fim de contrato de empréstimo, Cruzeiro oficializa adeus de Lucas Silva

25/06/2019 | 23:27



Com o seu contrato de empréstimo ao Cruzeiro prestes a vencer no final deste mês, Lucas Silva teve a sua saída oficializada pelo clube nesta terça-feira. O time mineiro tentou renovar por mais uma vez o acordo anterior que havia firmado com o Real Madrid em 2018 para segurar o volante por um novo período em Belo Horizonte, mas não teve sucesso e agora se despediu do jogador.

"Agradecemos ao multicampeão Lucas Silva por sempre honrar nosso manto, tanto na base quanto no futebol profissional, onde conquistou diversos títulos e eternizou seu nome em nossa história", afirmou o clube, por meio de uma publicação em suas redes sociais, nas quais em seguida concluiu: "Desejamos ao atleta tudo o que há de melhor para a sequência de sua carreira. Obrigado!".

Com a camisa cruzeirense, o atleta conquistou sete títulos: dois do Brasileirão, obtidos em 2013 e 2014, três do Campeonato Mineiro (2014, 2018 e 2019) e outros dois da Copa do Brasil (2017 e 2018).

Contratado pelo Real Madrid em 2015, Lucas Silva retornou ao time mineiro em 2017, emprestado por um ano pelo clube espanhol, com o qual tem vínculo até o meio de 2020. Em seguida, a equipe brasileira conseguiu acertar a renovação do empréstimo por mais um ano, o que agora não se repetiu.

Durante o período de negociação entre as partes, o Real informou que só tinha o interesse de ceder o atleta após o fim deste mês se o mesmo fosse contratado em definitivo. Novamente nas mãos do clube espanhol, ele deverá ser negociado com um outro time para esta temporada 2019/2020 do futebol europeu.

BATENTE - Lucas Silva teve o seu adeus ao Cruzeiro oficializado no mesmo dia em que o time realizou o seu segundo dia de treinos após se reapresentar ao técnico Mano Menezes depois da folga que o elenco teve neste período inicial de disputas da Copa América.

Antes do treinamento realizado à tarde, o lateral-esquerdo Egídio concedeu entrevista coletiva e exaltou a importância desta intertemporada para a equipe visando os desafios do segundo semestre.

"Nos reapresentamos ontem e foi falado que o mês de julho vai decidir o segundo semestre. O primeiro semestre nosso vejo que foi muito bom, o Campeonato Brasileiro somente acho que não é o lugar que o Cruzeiro deve estar, mas os outros objetivos foram traçados e alcançados. Agora com esse descanso, essa pausa para a Copa América, estamos super renovados, foi muito bom para poder desligar um pouco do futebol, ficar um pouco com a família, e dar aquela renovada. Hoje está todo mundo super empenhado, se dedicando ao máximo. Sabemos da nossa responsabilidade, tenho certeza que o segundo semestre será de sucesso para a gente", disse o atleta.