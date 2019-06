Apresentado, lateral uruguaio vê Atlético-MG como 'passo importante na carreira'

25/06/2019 | 21:36



O segundo dia da intertemporada do Atlético Mineiro ficou marcado pela apresentação de um dos reforços anunciados pelo clube para a sequência do ano. O lateral-esquerdo uruguaio Lucas Hernández foi contratado pelo clube junto ao Peñarol e apontou a chegada ao time mineiro como um passo importante para a sua carreira.

"É um passo muito importante na minha carreira. Quando o Rui foi falar comigo, não tive dúvida de vir para cá. É um grande desafio para mim jogar no Brasil e vou fazer as coisas da melhor maneira para poder conseguir tudo. Com esforço e dedicação, creio que teremos bons resultados", afirmou, em entrevista coletiva na Cidade do Galo.

A experiência no Atlético-MG será a primeira de Lucas Hernández fora do futebol uruguaio, onde também atuou por Montevideo Wanderers, Huracán e Cerro, antes de chegar ao Peñarol em 2017.

No Atlético-MG, ele deverá disputar a titularidade da lateral esquerda com Fábio Santos, o dono da posição desde o segundo semestre de 2016. "Vou trabalhar duro no dia a dia para poder conseguir cada título e cada meta que tenhamos pela frente, em nível individual e coletivo, que é o principal", afirmou.

A contratação de Hernández ampliou a presença estrangeira no elenco do Atlético-MG, que recentemente havia se reforçado com o paraguaio Ramón Martínez e também teve o retorno do venezuelano Otero. Além disso, o clube já contava com o equatoriano Cazares, o colombiano Chará e o uruguaio David Terans.

Hernández avaliou que a presença de vários sul-americanos no elenco facilitará sua adaptação ao novo clube e também ao futebol brasileiro. "É muito importante ter companheiros sul-americanos para conversar sobre as coisas do clube. Isso é muito bom para minha adaptação", disse.